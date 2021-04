Arts-specialisten in opleiding dreigen met acties: “Veiligheid van patiënt kan in het gedrang komen”

De Vlaamse arts-specialisten in opleiding dreigen met acties, omdat er een aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden dreigt te komen waardoor ze “nog minder sociale rechten hebben en de veiligheid van de patiënt in het gedrang kan komen”. De Franstalige artsen in opleiding manifesteren vandaag al aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten.

“Na meer dan een jaar onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden komen de ziekenhuisorganisaties nu met een voorstel dat meer achteruitgang dan vooruitgang betekent en voor de artsen in opleiding onaanvaardbaar is. Zo zouden ze bij ziekte vanaf dag 1 ten laste van het ziekenfonds vallen, worden de wachtdiensten niet bijkomend vergoed en wordt er geen onafhankelijk controlesysteem geïmplementeerd dat de naleving van de wet moet garanderen”, klinkt het donderdag in een mededeling van VASO, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding.

Arts-specialisten in opleiding (ASO’s) draaien nu al werkweken boven de 60 uur zonder wettelijke arbeidsvoorwaarden, pensioenopbouw of ouderschapsverlof. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding reageert verbolgen op het nieuwe voorstel en voelt zich in de kou gezet.

“Als we naar de omringende landen kijken, lopen we mijlenver achter. De Covid-crisis heeft aangetoond dat de ASO’s in ziekenhuizen van grote waarde zijn. Het is tijd dat dat eindelijk erkend wordt en er minimale regels vastgelegd worden. Wat nu voorgesteld wordt na meer dan een jaar onderhandelen, is simpelweg een provocatie”, zegt Dr. Jonas Brouwers, voorzitter van VASO.

De Franstalige artsen in opleiding manifesteren vandaag al aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten en ook aan Vlaamse zijde groeit het protest. “Wanneer er tegen vrijdag geen doorbraak komt in het dossier, is een grootschalige nationale actie niet uitgesloten”, luidt het.