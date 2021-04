Britse en Franse kranten prijzen Kevin De Bruyne na “masterclass” tegen PSG: “Hij was zo creatief als Neymar”

Manchester City boekte woensdagavond een 1-2-overwinning op het veld van PSG in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Kevin De Bruyne scoorde de gelijkmaker en werd gekroond tot Man van de Match. De Rode Duivel kreeg alweer veel lof in de media.

“De druk is enorm en misschien hebben sommige spelers dat gevoeld, want ons eerste half uur was niet goed”, zei de Rode Duivel na afloop. “Na rust waren we veel comfortabeler aan de bal, vonden we de ruimtes en toonden we dat we ongelofelijk veel kwaliteit hebben. Dit is een heel belangrijke zege. Maar we zijn nog altijd maar halfweg. Het wordt nog een zware terugwedstrijd.”

Kevin De Bruyne today ✨ pic.twitter.com/2kxI38RC40 — B/R Football (@brfootball) April 28, 2021

“Het was een alpha-dog performance van Kevin De Bruyne”, lezen we in The Guardian. “Hij stond centraal, rechts, links, en ongeveer in elke positie op het voetbalveld. Pep Guardiola heeft de neiging om te diep na te denken voor en tijdens grote wedstrijden, maar deze keer herleidde hij alles tot de basis. Manchester City keerde de wedstrijd helemaal om dankzij De Bruyne, die zijn ware klasse toonde tegen PSG, nadat Guardiola weer koos voor het voetbal dat zo eigen is aan Man City.”

“Zo werd Joao Cancelo opnieuw een zwaard in plaats van een schild. En De Bruyne besliste om zijn eigen kwaliteiten van een echte kampioen te tonen. Briljant, was hij. Dominant op het moment dat het echt moest. Met loopacties, dribbels, slimme passes. Hij scoorde zelfs de gelijkmaker. Met een beetje geluk, maar ook een beloning voor talent, accuraatheid en het duivelse van een bal. Het was niet bedoeld als een schot op doel, maar toch een beetje met zo’n scherpe voorzet. Laten we zeggen dat De Bruyne het niet niet bedoelde.”

KDB kreeg dan ook een dik verdiende 8 op 10 van de Britse kwaliteitskrant. “Hij was zo creatief als Neymar kan zijn”, klinkt het. Hetzelfde cijfer kreeg de Rode Duivel van de Daily Mail. “Hij had het initieel moeilijk, maar toonde de weg in de tweede helft.”

Ook bij de Mirror zagen ze dat De Bruyne een fantastische tweede helft speelde. “Al zo vaak is hij de redder van Man City geweest op de belangrijke momenten, zeker onder Guardiola. De Belg was opnieuw de sleutel in zijn rol als valse negen. Hij bleef de defensie van PSG onder druk zetten en toonde dat er kansen zouden komen. Hij scoorde vervolgens de gelijkmaker, maar niet op een conventionele manier. De Bruyne gaf daarmee zijn team het vertrouwen om door te drukken.”

“PSG had Neymar, maar Kevin De Bruyne inspireerde Manchester City”, schrijf The Telegraph. “Wat de Braziliaan ook probeerde, de Belgische talisman had op alles een antwoord. De Bruyne was de meester van het afstudeerfeestje van Man City.”

Ook Franse lof

In Frankrijk waren ze uiteraard teleurgesteld door de nederlaag van PSG, maar wisten ze ook wel hoe dat kwam. Van L’Equipe en France Football kreeg De Bruyne een 7 op 10.

“We hadden hem eerst een 6 gegeven, maar toen moesten we een punt toevoegen”, aldus France Football. “De Belg was de hoofdrolspeler in de wederopstanding van Man City. Zijn tweede helft was op het niveau van een halve finale in de Champions League en hij scoorde een doelpunt met een vluchtschot dat iedereen passeerde. De eerste 45 minuten waren een beproeving voor De Bruyne, hij worstelde met zichzelf. Zelfs zijn defensieve bijdrages waren onvoldoende. Maar toen werd hij wakker… De Bruyne is dan ook niet uit hetzelfde hout gesneden als de meeste spelers. Na de pauze nam hij de partij in handen en liet hij ze niet meer los.”