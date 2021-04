De man met de onnavolgbare lach: Spaanse internetlegende Juan Joya Borja (65) overleden

In Sevilla is de Spaanse komiek Juan Joya Borja overleden op 65-jarige leeftijd. Dat melden Spaanse media. De man was jarenlang een wereldwijde internetsensatie, vanwege zijn bulderende lach in een legendarisch interview.

De gezondheid van Borja was al een tijdje niet goed: volgens Spaanse media lag hij al maanden in een ziekenhuis in thuisstad Sevilla, waar hij woensdag overleed. Over de doodsoorzaak van de man bestaat geen duidelijkheid.

Borja werd een internetlegende in 2015, toen de beelden van een televisie-interview uit 2002 – waarin de man eigenlijk vertelde over zijn periode als kok in een visrestaurant – viraal gingen. De beelden van het gesprek, waarin de man met bijzonder veel overgave lacht, zijn doorheen de jaren honderden keren van nieuwe ondertitels voorzien, en gingen zo telkens een eigen leven leiden.

What a sad day. RIP Juan Joya Borja, and thanks for the laughs :'( pic.twitter.com/deOcDxMIGd — Tempo (@Tempo_Storm) April 28, 2021