Waarom Mahrez en niet De Bruyne de winnende vrije trap van Manchester City nam: “Ik geloof in al mijn ploegmaats”

De muur van PSG liet een opening en daarvan profiteerde Riyad Mahrez om de winnende 1-2 te maken voor Manchester City in de halve finales van de Champions League. Maar waarom nam Kevin De Bruyne die vrije trap niet?

“We hebben laten zien dat wij veel kwaliteiten hebben”, vertelde De Bruyne na afloop van de heenwedstrijd. Onze tweede helft was dan ook erg goed. Bij de rust hadden we gezegd dat we het juiste moment moesten afwachten, meer comfort aan de bal moesten hebben en dat de kansen en doelpunten dan ook wel zouden volgen.”

De gelijkmaker van KDB kwam er na een linke voorzet, die uiteindelijk voorbij alles en iedereen in doel dwarrelde. Maar toen Man City een vrije trap kreeg, liet hij de eer aan Mahrez. “Riyad vroeg aan mij of hij hem mocht nemen. Ik antwoordde: als jij in jezelf gelooft, neem hem dan maar. En hij scoorde dus wie ben ik om daar nu iets van te zeggen? Ik geloof dan ook in al mijn ploeggenoten”, aldus de Rode Duivel.

Pochettino baalt van pijnlijke tegendoelpunten

Trainer Mauricio Pochettino kon woensdag moeilijk leven met de nederlaag van Paris Saint-Germain tegen Manchester City in de halve finales van Champions League. Halverwege leidde de Franse club nog, maar Manchester scoorde na rust twee keer: 1-2.

Bij de gelijkmaker ging doelman Keylor Navas in de fout en bij de tweede treffer schoot Riyad Mahrez de bal uit een vrije trap door de muur van spelers van PSG. “We zijn erg teleurgesteld over de twee tegendoelpunten”, aldus Pochettino. “Het is moeilijk te accepteren dat dit gebeurt in de halve finale, het is erg pijnlijk. Manchester was wat agressiever. Voor ons was het moeilijk de bal terug te veroveren.”

Desondanks gooit de Argentijn de handdoek nog niet. Op de counter valt er voor PSG mogelijk wel nog iets te rapen in het Etihad. “We gaven amper kansen weg, de wedstrijd was in evenwicht en het zijn details die het verschil maakten. We geloven echt wel dat we in Manchester nog iets kunnen neerzetten. We moeten daar ook durven in geloven.”