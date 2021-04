Brussels Airlines 70 miljoen euro in het rood in eerste kwartaal

Brussels Airlines heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een operationeel verlies (ebit) geleden van 70 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij wil tegen de zomer groeien naar 65 procent van het “normale” vliegschema.

Het Belgische verbod op niet-essentiële reizen had een grote impact op Brussels Airlines in het eerste kwartaal. De maatschappij vervoerde 192.000 passagiers, 88 procent minder dan begin 2020. Januari en februari vorig jaar waren nog maanden zonder corona-impact.

De inkomsten lagen ruim drie kwart lager, op 55 miljoen euro. Er was een operationeel verlies (ebit) van 70 miljoen euro. Dat was zelfs beter dan in het eerste kwartaal van vorig jaar (-93 miljoen euro), al waren er toen voor 29 miljoen euro uitzonderlijke elementen. Op vergelijkbare basis werd het verlies 9 procent groter.

Transformatieprogramma

Brussels Airlines bouwt momenteel de vluchtcapaciteit uit. De maatschappij gaf eerder mee dat ze van 25 bestemmingen in februari wil groeien naar 79 bestemmingen in de loop van het zomerseizoen. Of gemiddeld 65 procent van de capaciteit van 2019, klinkt het. De focus zal liggen op vakantiebestemmingen en het Afrikaanse netwerk.

Van het transformatieprogramma Reboot Plus is de eerste fase - de herstructurering - bijna afgerond, geeft Brussels Airlines nog mee. In deze fase zou de vloot met 30 procent en het personeelsbestand met 25 procent worden ingekrompen. Eind maart telde de luchtvaartmaatschappij nog 3.065 werknemers, 19 procent minder dan een jaar eerder.

“Nu gaat een tweede fase in, een fase van strategische investeringen in klantenservice, in efficiëntie, in de ontwikkeling van medewerkers en in digitale tools om een winstgevende toekomst op lange termijn voor het bedrijf te creëren”, aldus Brussels Airlines. Met Reboot Plus wil de maatschappij komen tot een structurele operationelewinstmarge (ebit-marge) van 8 procent in 2024.