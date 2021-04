Conversatie van lachende Thibaut Courtois in spelerstunnel gaat rond op sociale media

Chelsea en Real Madrid speelden dinsdag 1-1 gelijk in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Thibaut Courtois keepte een uitstekende partij, zag ook Olivier Giroud.

Negen minuten stonden er op de klok toen Chelsea-aanvaller Christian Pulisic met een bekeken kopbal zijn maatje Timo Werner helemaal alleen voor onze nationale nummer één zette. Vanop enkele meters van doel trapte de Duister hard over de grond, maar Courtois hield Real Madrid recht met een knappe voetreflex.

Chelsea-spits Olivier Giroud, die een hele wedstrijd op de bank bleef, was danig onder de indruk van zijn ex-ploegmakker. “Die redding op Timo! Pfff”, complimenteerde de 34-jarige Fransman onze landgenoot in de spelerstunnel tijdens de rust. “Het enige wat ik deed, was mijn been zo uitsteken”, antwoordde Courtois met een uitstekend linkerbeen en een lach. “Ongelooflijk”, reageerde Giroud.

🇫🇷🤝🇧🇪 L'échange très sympa entre Giroud et Courtois à la mi-temps de Real-Chelsea#RMCChampions pic.twitter.com/OIBi2sesjQ — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2021

In de immer kritische Britse pers zagen ze in de reactie van Courtois een steekje richting Timo Werner. “Het lijkt wel alsof de Belgische doelman wilde zeggen hoe makkelijk de redding op die enorme kans was”, aldus de Daily Mail en anderen.