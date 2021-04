Brand in hoogste gebouw van de kust: 33 bewoners geëvacueerd

Oostende - In het Europacentrum in Oostende is woensdagnacht brand ontstaan. Het gaat om het hoogste gebouw van de kust, dus er werd geen enkel risico genomen. In totaal werden 33 bewoners geëvacueerd. De brandhaard werd uiteindelijk in de kelder ontdekt.

De brandweer kreeg omstreeks 4.20 uur woensdagnacht de oproep binnen. Die luidde: brand in het Europacentrum in Oostende. Op de derde, vierde en vijfde verdieping hing namelijk een dichte rook. De pompiers en hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Ook nabijgelegen zones haastten zich richting Oostende. Geen wonder, want het Europacentrum is met zijn 104 meter het hoogste gebouw aan de kust. Het telt 35 verdiepingen met daarin 250 appartementen.

Er werden in totaal 33 bewoners geëvacueerd. Zij werden op de benedenverdieping in een andere vleugel ondergebracht. Niemand van hen raakte gewond. De brandweer ging ondertussen boven op zoek naar de brandhaard. Maar dat bleek niet evident. “De rookontwikkeling was het hoogste op de vijfde verdieping”, klinkt het bij de brandweer. “Maar het vuur bleek uiteindelijk in de kelder van het gebouw ontstaan te zijn. Via een luchtkoker werd de rook echter omhoog geduwd. Daardoor moesten we even zoeken.”

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) werd opgeroepen. Het idee was om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen omdat de brandhaard niet onmiddellijk gevonden werd en de bewoners toch opgevangen moesten worden. Maar van zodra de brandweer het vuur in de kelder had gevonden, werd beslist om dat toch niet te doen. Alle bewoners konden dan ook ter plaatse blijven, zodat voor hen geen alternatieve oplossing gezocht moest worden.

Het vuur was uitgebroken in een afgesloten berging. De precieze oorzaak is nog onbekend en zal wel nog verder onderzocht worden. Volgens de eerste vaststellingen is kwaad opzet echter uitgesloten. De schade bleef beperkt tot het berghok zelf. Alle bewoners konden na de tussenkomst van de hulpdiensten dan ook terug naar hun appartementen. De brandweer bleef wel nog even ter plaatse om de nodige metingen en ventilatiewerken te doen.

Foto: tlg