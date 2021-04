Conner Rousseau wil opslag voor “kassierster Deborah”, Comeos reageert: “Ze heeft premie en extra vakantie gekregen”

Het debat over de loononderhandelingen beroert nu ook de gemoederen in de federale regering. Maar een uithaal van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau laat handelsvereniging Comeos niet over zich heen gaan.

“Ik krijg aan Deborah, de kassierster in de winkel, niet uitgelegd dat als er winsten worden gemaakt – winsten die naar de aandeelhouders gaan – geen hoger loon kan gaan naar Deborah. Geen loonopslag voor hen, betekent voor Vooruit geen dividenden voor de aandeelhouders.” Met die uithaal zette Vooruit-voorzitter het debat over de loononderhandelingen woensdag op scherp.

Maar handelsfederatie Comeos laat die uithaal niet over zich heen gaan. “Beste Conner, dit is niet correct wat u zegt. Kassierster Deborah heeft voor corona een nettopremie van 1.000 euro gekregen (netto dus) en 7 extra verlofdagen. Dat zijn behoorlijk wat procenten. #justisjust”, klinkt het in een reactie op Twitter.