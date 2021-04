Forse kritiek voor “te dikke” Eden Hazard: “Hij is nooit een topprof geweest”

Eindelijk stond hij weer op het veld tijdens een Champions League-wedstrijd, Eden Hazard. Maar in Ierland waren ze niet bepaald onder de indruk van zijn prestatie tegen Chelsea.

De heenwedstrijd in Madrid eindigde op 1-1 na doelpunten van Christian Pulisic en Karim Benzema. De Rode Duivel, die pas recent hersteld is van een zoveelste blessure, viel na ruim een uur in. Hazard deed enkele pogingen om een paar aanvallen langs links op te zetten, maar hij stond voortdurend tegen een overmacht van blauwhemden. Onze landgenoot werd telkens afgeremd nog voor hij in een gevaarlijke positie kan komen.

Het leverde hem een hoop zesjes op in de Britse pers, maar Damien Duff vond het nodig om eens stevig uit te halen naar de man die Chelsea in 2019 voor 115 miljoen euro verliet.

“Ik zou me zorgen maken over hem richting de toekomst”, aldus de Ier die drie jaar voor Chelsea speelde en twee titels won met de Londense topclub. “Hij is intussen 30 jaar oud en moet het hebben van scherpte , omdat hij een snelle dribbelaar is. Maar we weten allemaal dat dit vanaf nu bergaf gaat. Hazard is nooit een topprof geweest. Nooit heeft hij de drive gehad zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Als dat wel het geval was geweest, dan zat hij waarschijnlijk in dezelfde categorie als die twee. Hij kwam met overgewicht aan op zijn eerste training bij Real Madrid, als nieuwe ‘Galactico’. Of dik, hoe je het ook wil noemen.”

Duff (links) in actie voor Fulham. Foto: BELGAIMAGE

En de 42-jarige Duff, die momenteel werkloos is nadat hij als assistent ontslagen werd bij de Ierse nationale ploeg, was nog niet klaar.

“Hij heeft nu elf blessures gehad en om daarvan terug te komen, moet je een echte drive hebben. Dan moet je een topprof zijn. En hij heeft twee jaar nauwelijks gespeeld. Je kan niet ontkennen dat hij zijn hele carrière al sukkelt met zijn gewicht. En als een club zoveel geld voor je geeft, dan moet je aankomen in de beste vorm van je leven. Niet met overgewicht na een vakantie. Dat begrijp ik écht niet. Ik haat het om een speler zo te bekritiseren, maar deze kritiek op hem is er altijd al geweest.”