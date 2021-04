RB Leipzig bevestigt komst van Jesse Marsch als nieuwe trainer na vertrek Julian Nagelsmann naar Bayern

Jesse Marsch is de nieuwe hoofdcoach van RB Leipzig volgend seizoen. Die Roten Bullen bevestigden donderdagmorgen zijn komst. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen. De 47-jarige Amerikaan was de voorbije twee seizoenen hoofdcoach van zusterclub Red Bull Salzburg.

Marsch, die eerder al van juli 2018 tot juni 2019 aan de slag was bij Leipzig als assistent van Ralf Rangnick, vervangt Julian Nagelsmann bij de huidige nummer twee uit de Bundesliga. Dinsdagochtend raakte bekend dat Nagelsmann komend seizoen het roer overneemt van Hansi Flick bij Bayern München. De beloftevolle Duitse coach, nog altijd maar 33 jaar oud, tekende in Beieren een contract voor vijf seizoenen.

Foto: Isosport

Marsch werd sinds woensdagochtend in verschillende media genoemd als kandidaat-opvolger van Nagelsmann. Salzburg bevestigde ook de onderhandelingen met Leipzig. Het was enkel nog wachten op een officiële bevestiging.

De Amerikaan verhuisde in 2018 na enkele succesvolle jaren bij de New York Red Bulls naar Leipzig, waar hij assistent werd. Een jaar later stapte hij over naar Salzburg, waarmee hij vorig seizoen de dubbel titel-beker pakte. Dit seizoen is hij goed op weg die dubbel te verlengen. Salzburg leidt in de competitie met zes punten voorsprong en staat opnieuw in de bekerfinale.

In België leerden we Marsch vorig seizoen kennen tijdens de Champions League-campagne van Racing Genk. De Limburgers schoten ruimschoots te kort tegen het Oostenrijkse team met destijds Erling Haaland in de gelederen. Salzburg won twee maal, met 6-2 en 1-4, en Haaland scoorde in totaal vier keer in de twee duels. Marsch werd vorig seizoen de eerste Amerikaanse coach in de Champions League.