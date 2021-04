Oudste Belg Julia Van Hool overleden op 111-jarige leeftijd

Lier - Julia Van Hool uit Lier is afgelopen nacht op 111-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste levende inwoner van ons land. In januari overleefde ze nog een coronabesmetting.

Julia Van Hool overleed al bij al onverwacht in het Lierse Heilig Hartziekenhuis. Daar was ze naartoe gebracht voor een bloedtransfusie, een geplande dagopname met andere woorden. In mei vorig jaar vierde ze nog haar 111de verjaardag. Haar geheim om zo oud te worden en zo gezond te blijven? “Rustig leven en gezond eten”, zei Julia eerder. “Ons lichaam is geen machine en daar moeten we rekening mee houden.”

Julia Van Hool wordt geboren op 7 mei 1909 in de Augustijnenhoeve in Putte. Het echtpaar Van Hool telde vijf meisjes en twee zonen. Eind de jaren 20 begint zij samen met haar oudere zus een kapsalon in Koningshooikt (Lier). In die periode leert ze ook René Op de Beeck kennen. Zij huwen in 1932 en nemen de beenhouwerij in de Maasfortbaan over.

Op 21 januari 1935 wordt hun eerst zoon Marcel geboren. Jos, Florent en Annie volgen nog. In 1966 geven ze de beenhouwerij over aan hun zoon Florent en zijn echtgenote Mia. In 1982 overlijdt René, net voor ze hun vijftigste huwelijksverjaardag willen vieren.

Julia Van Hool werd in een Cadillac door de stad Lier gereden toen ze 111 werd. Foto: Chris Van Rompaey

“Vinnig en zelfstandig”

Ook toen ze in mei vorig jaar 111 werd, stelde Julia Van Hool het behoorlijk goed. “Ze is nog altijd heel vinnig en zelfstandig. Ze legt het nog altijd heel graag uit en ons commanderen heeft ze ook nog niet afgeleerd. Zoals ze nu is, kan ze zeker de oudste Belg ooit worden. Haar bloeddruk bedraagt 13 op 8, dat is beter dan die van mij”, zei Flor Op de Beeck toen.

De oudste Belg ooit is Julia helaas niet geworden. Ze werd 111 jaar en 357 dagen oud. De oudste Belg ooit blijft Joanna Turcksin uit Machelen. Zij overleed op 6 december 2002 en was toen 112 jaar en 186 dagen oud.