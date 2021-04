Aantal besmettingen op school daalt, beduidend minder quarantaines

In de eerste week na de paasvakantie zijn er in de Vlaamse scholen zowat 1.100 minder coronabesmettingen vastgesteld in vergelijking met de laatste week voor de verlengde paasvakantie. Ook het aantal quarantaines neemt beduidend af. Dat blijkt donderdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding.

In de eerste week na de paasvakantie, tussen 19 en 25 april, werden er 3.476 nieuwe besmettingen bij leerlingen vastgesteld. Dat komt overeen met 0,29 procent van het totale aantal leerlingen. Het gros van die besmettingen werd vastgesteld in Antwerpen (891), gevolgd door Oost-Vlaanderen (819) en Limburg (805). Zowat 337 leerkrachten testten positief (0,21 procent), de meesten in Antwerpen (94) en Oost-Vlaanderen (92).

De besmettingscijfers van die week liggen een stuk lager dan in de week van 22 tot 28 maart, de laatste “normale” schoolweek voor de start van de verlengde paasvakantie. Toen waren er nog 4.614 besmettingen bij leerlingen en 478 bij leerkrachten.

Ook het aantal quarantaines daalt gestaag. In de eerste schoolweek na de paasvakantie moesten 6.648 leerlingen en 69 leerkrachten in quarantaine. Tussen 22 en 28 maart waren dat nog 23.695 leerlingen en 328 leerkrachten.

Sinds de herfstvakantie krijgen scholieren van de vier laatste jaren van het middelbaar maximaal 50 procent onderwijs op de schoolbanken. Vanaf 10 mei kan dat opnieuw voltijds, maar directies worden niet verplicht. Vanaf juni mogen scholen ook opnieuw meerdaagse uitstappen in eigen land organiseren in de klasbubbel.