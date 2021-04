Opnieuw La Boum in Ter Kamerenbos: “Als de politie vijandig is, zal er een reactie volgen”

Brussel - De Brusselse politie sluit het gebruik van paarden, drones en het waterkanon niet uit als ze zaterdag opnieuw moet ingrijpen in het Ter Kamerenbos. Daar wordt opnieuw opgeroepen voor een “festival” van protest, zoals dat op 1 april het geval was. Maar ook de aanwezigen waarschuwen dat zij klaar zullen zijn om zichzelf te verdedigen.

“Het is niet het moment om te feesten, als de ziekenhuizen vol zijn”, zegt Philippe Close (PS). De burgemeester van Brussel is categoriek: hij wil niet dat er zaterdag gefeest wordt in het Ter Kamerenbos. Toch zullen er waarschijnlijk veel mensen aanwezig zijn. Op sociale media worden ‘afvalbrigades’ en ‘propagandagroepen’ aangekondigd. Straatmuzikanten, fanfares en koren hebben hun aanwezigheid bevestigd. Er worden carpool-groepen gevormd om betogers ter plaatse te krijgen. Onder hen boeren, artiesten, ‘gele hesjes’, zelfverklaarde “vrijheidsstrijders”, antimaskers, antivaxxers. Volgens het Franstalige tijdschrift ‘Moustique’ proberen ook extreemrechtse figuren de betoging te kapen.

Alexander maakt populaire video’s met samenzweringstheorieën op Facebook. “Veel van mijn kennissen zijn van plan om naar het park te komen”, zegt hij bij het Waalse Sudpresse. “Niet om gewelddadig te zijn. Maar ze begrijpen de maatregelen en beperkingen niet meer. We kunnen de bevolking niet langer zo verstikken.” De man zelf zegt dat hij aarzelde om te gaan, nadat hij enkele klappen kreeg bij de eerste editie in april. “Maar ik weet één ding zeker: als de politie opnieuw vijandig is, zal er niet opgeroepen worden om vreedzaam te zijn. Er zal een reactie komen. Alle aanwezigen zullen daar klaar voor zijn.”

Ook zijn tante Barbara twijfelt om ditmaal te gaan. Zij is ook de vrouw die op 1 april omver werd gelopen door een politiepaard. Naar eigen zeggen heeft ze nog altijd last aan haar arm, en wil ze die ervaring liever niet opnieuw beleven. “Ik wil dat mensen zich amuseren, glimlachen. Als ik naar het Ter Kamerenbos ga, is dat niet om vergast te worden.”

Drones en paarden

De Brusselse autoriteiten bereiden zich intussen voor. De politie wil geen details kwijt over het aantal politieagenten en welke middelen er ingezet zullen worden. Wel zeker is dat het evenement op 1 mei door een gecentraliseerde coördinatie van lokale én federale politie beheerd zal worden, en dat het regionale crisiscentrum geopend wordt. Er zullen ook drones ingezet worden, en de Brusselse politie sluit het gebruik van paarden, drones en pompen niet uit.

