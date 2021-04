Experts over dreigement van Conner Rousseau om dividenden te blokkeren: “Sommige bedrijven zullen nóg rijker worden”

“Blokkeer de dividenduitkering van de aandeelhouders.” Dat is de zet van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tegen de weerstand van de liberale regeringspartner voor een loonstijging hoger dan 0,4 procent. Maar wat is dat juist, een dividend? Kan je de uitbetaling ervan zomaar blokkeren? En is het eigenlijk wel zo’n goed idee bedrijven een dividendstop op te leggen? De experts zijn het over één ding alvast eens: het wordt een soep.