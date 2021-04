Nieuwe wolvin op Hoge Venen krijgt naam (en vermoedelijk ook welpjes)

De wolvin die enkele maanden geleden haar intrek nam bij de reeds gevestigde wolf Akéla op de Hoge Venen, is nu lang genoeg aanwezig om zelf als gevestigd te worden beschouwd. Van de Waalse onderzoekers kreeg ze de naam Maxima.

In Wallonië willen ze het nog niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar de logica is dat hier welpen van komen. Een wolf en een wolvin die samen optrekken in het paarseizoen (februari), die krijgen 63 dagen later – ongeveer nu, dus – een nest welpen. “Natuurlijk kan er altijd iets misgaan, maar als Maxima een vruchtbaar wijfje is, dan zal ze ongeveer op hetzelfde ogenblik bevallen als wolvin Noëlla in Limburg”, klink het bij de vereniging ‘Welkom Wolf’. “Alle wolvinnen in heel West-Europa krijgen immers welpen rond deze tijd. In de Hoge Venen kan daar hooguit een paar weken vertraging op zitten, omdat het klimaat er bikkelhard is, en de lente er nu nog moet beginnen.”

Uitsluitsel over een wolvennest op de Hoge Venen kan nog maanden op zich laten wachten. Pas in de zomer gaan de welpen mee op stap en kunnen ze toevallig gespot worden, tenzij een wildcamera die klus eerder al zou klaren.

