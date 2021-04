Ex-topvoetballer Christoph Metzelder maakt statement bij begin proces rond kinderporno: “Hij weet wat hij gedaan heeft”

De gewezen Duitse topvoetballer Christoph Metzelder (40) heeft donderdag, bij de start van zijn proces, verklaard dat hij alle publieke onderscheidingen, zoals de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland en die van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zal teruggeven. Metzelder wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en zou in totaal 29 gegevensbestanden naar drie vrouwen gestuurd hebben.

De ex-voetballer zei donderdag voor het kantongerecht in Düsseldorf dat hij de eretekens teruggeeft uit respect voor de huidige en toekomstige dragers ervan. Na de voorlezing van de aanklacht, een verklaring van de advocaat van Metzelder, Ulrich Sommer, en een verklaring van Metzelder zelf over zijn loopbaan, werd het proces voor een uur onderbroken. Het gerecht benadrukte dat de ex-voetballer onschuldig is tot het tegendeel bewezen is aan het einde van zijn proces.

Metzelder werd in 2002 vicewereldkampioen met de Duitse nationale ploeg. Hij werd ook kampioen met Borussia Dortmund in Duitsland en met Real Madrid in Spanje.

In september 2019 raakten de beschuldigingen bekend tegen Metzelder. Pas een paar dagen geleden nam zijn advocaat, Ulrich Sommer, publiek stelling in over de zaak. “Hij weet wat hij gedaan heeft. Hij weet ook dat dit als een fout kan bestempeld worden”, zei Sommer in een tv-interview.

Het parket zal het op het proces vermoedelijk moeten doen zonder de hoofdgetuige. Onduidelijk is ook of de gsm van Metzelder als bewijsmateriaal kan dienen. Het kantongerecht van Düsseldorf heeft drie zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak, tot 10 mei.