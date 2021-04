CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Akkoord over loononderhandeling kan ook later dan 1 mei”

CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt niet vast aan de datum van 1 mei voor het loonakkoord. Het is nu vooral belangrijk dat de partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten, zegt hij. Groen-voorzitster Meryem Almaci hoopt dat er tegen 1 mei toch nog een akkoord uit de bus komt. “Laat ons het hoofd koel houden”, zei ze daarover op Radio 1.

De loononderhandelingen zitten in het slop. De vakbonden bliezen dinsdag de onderhanlelingen op, waardoor het dossier opnieuw op de tafel van de regering terechtkomt. Door de uitlatingen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die de loonsverhoging koppelt aan de verhoging van de dividenen, lijken socialisten en liberalen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Een akkoord op 1 mei lijkt ver weg.

CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt echter niet vast aan de datum van 1 mei. “Vakbonden en werkgevers moeten terug aan tafel gaan zitten. Als dat niet lukt tegen 1 mei, dan is het tegen een later moment, zolang er maar een goed akkoord uit de bus komt. Dat is belangrijk voor werkgevers én voor werknemers”, zegt hij donderdag.

Coens herhaalt dat in sectoren die het wel goed gedaan hebben, en die hun winst willen delen met hun personeel, meer mogelijk moet zijn. “En dat kan ook op andere manieren. Het enige wat echt nodig is daarvoor is een goed akkoord tussen werkgevers en vakbonden, en dat ontbreekt op dit moment.”

Almaci: “Laat ons hoofd koel houden”

Groen-voorzitster Meryem Almaci roept ondertussen op om “het hoofd koel te houden”. “Er zijn nog drie dagen, laat ons absoluut alles op alles zetten om in die drie te dagen te werken achter de schermen en te kijken of er nog een doorbraak kan komen”, zei Almaci donderdag in De Ochtend op Radio 1. “Het regeerakkoord spreekt over die 0,4 procent, maar spreekt ook over omzendbrieven. Die minimumlonen die kan je ook via een omzendbrief optrekken buiten de loonnorm. Dus er zijn wel wat mogelijkheden voor debat”, voegt ze daar aan toe.

Ook voor de Groen-voorzitster staat het echter buiten kijf dat in sectoren die goed geboerd hebben, er iets meer moet kunnen voor de werknemers. Ze roept ook op om het debat ten gronde over de loonwet te voeren. “Die wet is kaduuk. Als we dat debat niet voeren gaan we elke twee jaar in het slop terechtkomen”, aldus nog Almaci in De Ochtend.