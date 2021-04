Politie moet ‘robo-hond’ afvoeren na massale kritiek van New Yorkers

De politie van New York stuurt een robothond die speciaal voor politietaken was ontwikkeld terug naar afzender, na een golf van kritiek. Het contract met producent Boston Dynamics is volgens een politiewoordvoerder opgezegd.

Digidog zorgde voor ophef in de stad, nadat op sociale media beelden waren verspreid van de inzet van de politiehond. De ‘robo-cop’ werd het mikpunt van kritiek waarbij mensen vergelijkingen maakten met scènes uit films of series waar machines de wereld beheersen zoals de tv-serie ‘Black Mirror’. Velen spuwden hun gal over de controlezucht van de overheid aan de hand van Digidog. De robot zou de agenten van de New Yorkers vervreemden.

De politie had de superintelligente hond eigenlijk in eerste instantie voor omgerekend 77.500 euro ingehuurd om er tot september mee te werken, maar de reactie van het publiek en ook het stadsbestuur dwingt de NYPD om voortijdig afscheid van Digidog te nemen.

Kostprijs

Gemeenteraadsleden stelden al een onderzoek in naar de kosten van de inzet van Digidog en burgemeester Bill de Blasio had de NYPD dringend verzocht de inzet van de machine te heroverwegen. Een van de gemeenteraadsleden heeft een wetsvoorstel ingediend om de politie te verbieden bewapende robots of drones in te zetten om te voorkomen dat de politie wordt “gemilitariseerd”.

Het is echter niet waarschijnlijk dat de producent de robot van 35 kilo bij het grofvuil zet. Het apparaat heeft behalve vier poten ook camera’s en lichten, is in staat tot tweerichtingscommunicatie en kan kunstmatige intelligentie gebruiken om te navigeren en informatie te verzamelen.