Britse geheime dienst MI6 zoekt echte “Q”

De Britse inlichtingendienst MI6 heeft een vacature geplaatst voor de rol van “Q”, het personage bekend van de James Bond-films. Nu zoekt de MI6 iemand om de rol in het echt te vervullen.

In de films is “Q” een gadgetspecialist die Bond aan nieuwe auto’s of technologische snufjes helpt. Richard Moore, hoofd van de MI6, zei in een recent interview met Times Radio dat de dienst op zoek is naar een echte “Q”. De persoon zal verantwoordelijk zijn voor de technische teams binnen de dienst.

Moore hoopt dat met deze actie de inlichtingendienst zichtbaarder wordt bij het grote publiek.