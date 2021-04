Zichtbaar vermagerde Navalny via videolink aanwezig bij rechtszitting

De tot een celstraf veroordeelde Russische oppositieleider Aleksej Navalny is donderdag in een rechtszitting via videoverbinding vanuit zijn strafkamp zelf verschenen. Hij was tot zowat een week geleden in hongerstaking en in eerdere rechtszittingen was hij niet verschenen.

De mager uitziende en kaalgeschoren Navalny kwam, in gevangenisplunje, voor het eerst sinds zowat honderd dagen in beeld tijdens de zitting rond het beroep dat hij had aangetekend tegen een omstreden veroordeling wegens belediging van een oorlogsveteraan. Zijn echtgenote Joelia woonde de zitting in de rechtszaal bij.

Ondertussen liet zijn vertrouweling en strateeg Leonid Volkov via Telegraam weten dat de regionale teams van de opposant hun werkzaamheden staken omdat het niet meer veilig is te werken.

Maandag besliste een rechtbank in Moskou de werkzaamheden van Navalny’s netwerk op te schorten terwijl de rechtbank overweegt het al dan niet als extremistisch te bestempelen.

Aanklagers in Moskou zijn immers begonnen het netwerk van Navalny uit te schakelen. Ze proberen het als ‘extremistisch’ te benoemen, waarmee het zo goed als illegaal wordt en bijvoorbeeld ook niet over bankrekeningen kan beschikken. Het voornaamste doelwit van de aanklagers is een stichting waar Navalny-aanhangers corruptie en machtsmisbruik onderzoeken, de in 2011 opgerichte FBK.