Europese Unie verlengt sancties tegen Myanmar met 1 jaar

De Europese lidstaten hebben hun sancties tegen het regime in Myanmar met een jaar verlengd, tot 30 april 2022.

De sancties werden genomen naar aanleiding van de militaire coup van 1 februari 2021 en het daaropvolgende geweld door het leger en de politie tegen vreedzame betogers. Ook de verantwoordelijken van het geweld tegen de Rohingya en andere etnische minderheden worden gesanctioneerd. Zoals altijd gaat het om een reisverbod en een bevriezing van tegoeden die zich in de Europese Unie zouden bevinden.

De sancties zijn ingesteld tegen personen uit de hoogste rangen van het leger en de grenspolitie, en tegen enkele civiele leden van de autoriteiten in Myanmar. De voorzitter van de kiescommissie wordt gesanctioneerd voor zijn rol bij het annuleren van de verkiezingsuitslag van 2020.

Ook andere, bestaande sancties blijven van kracht. Het gaat dan onder meer om een wapenembargo. De EU maakt zich sterk dat haar sancties geen negatieve impact hebben op de Myanmarese bevolking. Sedert begin dit jaar, maakte de EU al 20,5 miljoen euro aan humanitaire hulp aan de Myanmarezen over.

Raketaanval tegen twee legerbases

In Myanmar zijn zelf donderdag twee luchtmachtbasissen met raketten aangevallen, zo heeft het leger bekendgemaakt. Er zijn raketten afgevuurd op de bases Magway en Meikhtila in het centrum van het land. Niemand raakte gewond, aldus het leger. Niemand heeft de aanvallen opgeëist en de “veiligheidsdiensten stellen een onderzoek in om de daders te kunnen vervolgen”, zei kapitein Aye Thazin Myint.