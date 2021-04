Dodentol loopt op: nu al 24 overleden migranten geteld op Canarische Eilanden

De tol van het aantal dode migranten dat werd gevonden op een boot bij de Canarische Eilanden is bijgesteld naar 24. Eerder was sprake van 17 slachtoffers. Dat meldt de zender Canarias 7, op basis van de regionale regering.

Het schip met Afrikanen uit landen ten zuiden van de Sahara voer maandag een paar honderd kilometer ten zuidoosten van El Hierro, het kleinste Canarische eiland. De boot raakte volledig uit koers en werd tijdens een trainingsvlucht door een helikopter van de luchtmacht opgemerkt. Drie mensen werden maandag nog gered, volgens hen zwierven ze 22 dagen rond op zee.

Aanvankelijk werden 17 doden gemeld, maar het exacte aantal slachtoffers kon pas worden bepaald nadat de boot naar de de haven van Los Cristianos op Tenerife was gesleept. Nu blijkt dus dat er 24 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

Het aantal migranten dat arriveert op de Canarische Eilanden was vorig jaar ruim acht keer hoger dan in 2019. Afrikanen die bijvoorbeeld proberen de coronamalaise te ontvluchten stappen in volle schepen met onbetrouwbare motoren. Vorig jaar stierven honderden migranten bij hun poging de Spaanse eilanden te bereiken. Dit jaar zijn al tientallen slachtoffers gevallen.