VN-bemiddeling over Cyprus mislukt weer

De inspanningen om het conflict in Cyprus op een duurzame manier op te lossen zijn nog maar eens mislukt. Tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten is er onvoldoende overeenstemming om van start te gaan met formele onderhandelingen, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres donderdag in Genève. Woensdag had hij er al mee gedreigd de gesprekken stop te zetten, nadat die pas dinsdag weer waren opgestart.

Tegelijk zei Guterres dat hij niet opgeeft. Hij zal een nieuwe informele gespreksronde bijeenroepen. Daaraan kunnen, zoals nu in Genève, behalve de twee Cypriotische kampen ook vertegenwoordigers deelnemen van Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië. Dat zijn de drie zogenaamde garantiemachten van Cyprus.

De Cypriotische kwestie is al vijftig jaar onopgelost. De Turks-Cyprioten pleiten zoals bekend voor twee onafhankelijke staten, terwijl de Grieks-Cyprioten, in lijn met de VN-resoluties, voorstanders zijn van een federatie met twee deelgebieden en een sterke centrale regering.

Cyprus raakte in 1974 verdeeld. De Grieks-Cyprioten leven voornamelijk in het zuiden en de Turks-Cyprioten in het noorden. Verschillende vredesonderhandelingen zijn op niets uitgedraaid.