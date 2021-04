400 ton olie gelekt in de Gele Zee na botsing tussen schepen

Ongeveer 400 ton aardolie is in de Gele Zee gelekt na een botsing tussen een tanker en een bulkschip ter hoogte van de Chinese haven van Qingdao. Dat hebben de maritieme autoriteiten donderdag aangekondigd.

Olietanker A Symphony botste dinsdagochtend met bulkschip Sea Justice op zo’n 75 kilometer van Qingdao, de grootste Chinese haven voor koolwaterstoffen. “Er liep ongeveer 400 ton olie in zee en nu vinden er dringende reinigingsoperaties plaats”, zo staat in een bericht van de administratie van de maritieme veiligheid van de provincie Shandong, waartoe Qingdao behoort. Het bericht verduidelijkt dat er twaalf reinigingsschepen ter plaatse zijn gestuurd.

Volgens een verantwoordelijke van de administratie die geciteerd werd in de Chinese krant Global Times, vervoerde de tanker een bitumenoplossing. “De impact op het milieu zal tot een minimum beperkt worden”, verzekerde de verantwoordelijke aan de krant.

De rederij van de tanker, Goodwood Ship Management, heeft dinsdag aangegeven dat de schoonmaakoperaties niet eenvoudig zijn door een gebrekkige zichtbaarheid in die zone. Donderdag deelde de Singaporese rederij nog mee dat ze samenwerkt met de Chinese autoriteiten aan het onderzoek over de oorzaak van de ramp.

Volgens Goodwood veroorzaakte de botsing een lek in de oliereservoirs van de tanker en in de waterballasttanks die de boot in evenwicht moeten houden, maar vielen er geen slachtoffers aan boord.