Vijf statistieken waarom Kevin De Bruyne de finale van de Champions League haalt

Staat Manchester City na de 1-2-zege in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Paris-Saint Germain woensdagavond nu met één been in de finale? Of met anderhalf? Volgens statistieken van Gracenote staan Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats al met twee benen en negen tenen in de finale. Dat en vier andere statistieken waarom onze landgenoot met Manchester City de meeste kans maakt op de finale.

1. 94% kans voor Manchester City

Op basis van de resultaten in het verleden in alle Europese competities heeft Manchester City dankzij de 1-2-zege in de heenwedstrijd 94% kans om door te stoten tot de finale. Paris-Saint Germain heeft dus maar 6% kans om minstens even goed te doen als vorig seizoen.

2. City blijft maar winnen

Manchester City zit bovendien in een positieve flow en breekt clubrecords. De Citizens hebben nu zes opeenvolgende Europese wedstrijden gewonnen. Dat is voor het eerst in hun geschiedenis. Ze wonnen er van augustus 2008 tot november 2008 en van september 2017 tot november 2017 al eens vijf op een rij, maar nog nooit zes dus. Tot woensdagavond.

3. Nog een clubrecord voor City

Kevin De Bruyne en co hebben een clubrecord geëvenaard. Meeste zeges in één Europese campagne. De teller staat dit seizoen op tien, net als het record in 2008-2009 in de toenmalige UEFA Cup. Dit seizoen werden FC Porto (3-1), Marseille tweemaal (0-3, 3-0), Olympiakos tweemaal (3-0, 0-1), Borussia Mönchengladbach twee keer (0-2, 2-0), Borussia Dortmund eveneens twee keer (2-1, 1-2) en PSG (1-2) al verslagen. Tien zeges dus voorlopig.

4. Kevin De Bruyne schaart zich bij illuster rijtje

Ook onze landgenoot schrijft geschiedenis. Hij scoorde woensdagavond zijn tiende Champions League-doelpunt in zijn carrière. Daarmee schaart hij zich in een rijtje met Sergio Aguëro (36), Raheem Sterling (21) en Gabriel Jesus (16). De drie zijn samen met De Bruyne de enige in de geschiedenis van Manchester City die erin slagen om dubbele cijfers voor te leggen als het gaat over scoren in het kampioenenbal. KDB is bovendien pas de derde Belgische speler met dubbele cijfers. Enkele Dries Mertens (16) en Romelu Lukaku (13) deden het hem voor.

5. Negatief record voor PSG

PSG zit daarentegen in een iets minder goede flow. De Parijzenaars verloren voor het eerst twee wedstrijden op een rij in eigen huis in de Champions League. Ze wonnen bovendien amper drie van hun recentste negen thuiswedstrijden in alle competities samen. Geen leuke statistiek voor Mbappé en co. Bovendien konden ze voor het eerst drie opeenvolgende thuiswedstrijden in de Champions League niet winnen.

*Statistieken van Gracenote