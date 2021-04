15-jarig meisje weggesleurd in centrum Gent en minutenlang betast

Gent - Een 15-jarig meisje is woensdag op de Korenlei weggesleurd en minutenlang betast aan haar borsten en in het kruis. Enkele weken geleden werd al eens een meisje het slachtoffer van een traumatische gebeurtenis op de Korenlei.

“Gisteren (woensdag; nvdr) was mijn zoon met enkele vrienden en vriendinnen in Gent. Aan de Korenlei bij de brug worden ze omsingeld door een groepje ‘Gentenaren’. Een meisje wordt weggesleurd en minutenlang betast aan haar borsten en in het kruis.” Zo begint de tweet van Luc Vandingenen die hij donderdagochtend online zette.

Het slachtoffer is een Gents meisje van 15 jaar oud die zich woensdagnamiddag met enkele vrienden op de Korenlei bevond vlak bij de Sint-Michielsbrug. De feiten gebeurden rond 16.30 uur.

Matto Langeraert van de Gentse politie bevestigt het incident en zegt dat de politie de zaak in onderzoek heeft. “Alle betrokkenen werden verhoord. Voor het slachtoffer en haar ouders heeft de Dienst Maatschappelijke Zorg bijstand aangeboden.”

Geen bende

De feiten doen denken aan een ander incident met jongeren op dezelfde plaats, anderhalve maand geleden. Toen werden een 17-jarig meisje en haar vriend geslagen en beroofd.

Die feiten gebeurden wel veel later op de avond en toen werden meerdere daders aangewezen. Over het incident van woensdag staat volgens de politie echter nog niet vast of er meer dan één dader was. De politie heeft een jongen van 15 uit Gent in het vizier.

Volgens de politie is er vooralsnog geen sprake van een bende jongeren die de Korenlei onveilig zou maken. “Uiteraard patrouilleren we daar vaak omdat zonnig weer altijd veel mensen naar de Korenlei en Graslei lokt”, aldus Langeraert.

“Bovendien zal die straat binnenkort door de nieuwe camera’s nog beter in het oog gehouden worden.”