Premier De Croo probeert loononderhandelingen alsnog recht te trekken

“Zonder loonakkoord zijn er alleen maar verliezers”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer. Samen met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zoekt hij alsnog een oplossing. De deadline van 1 mei wordt lastig.

De onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) zijn dood en begraven. De vakbonden nemen geen genoegen met een loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index, zeker niet in de sectoren die tijdens de coronacrisis goed hebben gedraaid.

Toch wil de regering-De Croo alsnog een oplossing vinden. “Het kan niet zijn dat we tijdens de grootste economische crisis tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet in slagen om een akkoord te vinden”, aldus premier De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Zonder akkoord zijn er alleen maar verliezers.” Volgens minister van Werk Dermagne zijn de contacten met de vakbonden en de werkgeversorganisaties “vermenigvuldigd” om alsnog een oplossing te vinden.

De deadline is zaterdag 1 mei, maar vermoedelijk probeert de regering dat nog te rekken. De opdracht is “complex”, gaf Dermagne toe. De werkgevers en werknemers staan met getrokken messen tegenover elkaar. Door de timing, in de aanloop naar de Dag van de Arbeid, reageren de socialistische partijen bovendien extra scherp. Zowel Vooruit als PS dreigen ermee om de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren als er geen extra komt boven de 0,4 procent voor werknemers.

Premier De Croo riep op om “samen te werken” en elkaar niet de rug te keren. Als het de regering niet lukt om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te brengen, belandt een beslissing over de lonen op het bord van de regering. Dat zou betekenen dat dan enkel de loonwet wordt toegepast, waardoor er geen enkele extra bovenop de 0,4 procent komt.