Ondanks geslaagde test: voorlopig geen publiek meer bij wedstrijden in Eredivisie

De test van het afgelopen weekend met toeschouwers bij wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie is vooralsnog eenmalig geweest. De regering heeft de Nederlandse voetbalbond (KNVB) laten weten hier niet mee door te willen gaan. Clubs hadden er nochtans op gerekend komende weekend weer fans toe te kunnen laten.

Het afgelopen weekend werd in het kader van de zogenaamde Fieldlab-experimenten voor het eerst sinds eind september een hele speelronde in de Eredivisie met beperkt publiek afgewerkt. Dat is volgens de KNVB zonder problemen verlopen en daarom kwam de Nederlandse bond meteen met het verzoek het project te verlengen.

In de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, wordt alleen vrijdag in beperkte mate publiek ontvangen, maar dat stond eerder al gepland voor de betreffende pilot. Vooralsnog blijft het ook hierbij, net als in de Eredivisie.