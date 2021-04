Paus verstrengt regels tegen corruptie

Paus Franciscus heeft donderdag aangekondigd de regels tegen corruptie in de Romeinse Curie te verscherpen, zo heeft KerkNet gemeld.

In een Motu proprio, een brief op persoonlijk initiatief van de kerkleider en die meteen van kracht wordt, stelt de Argentijn dat medewerkers van de Romeinse curie voortaan niet langer persoonlijke geschenken of schenkingen van een bedrag hoger dan 40 euro mogen aanvaarden. Het is hen voortaan ook verboden geld te beleggen in belastingparadijzen of om ethisch twijfelachtige investeringen te doen.

De bepaling is een onderdeel van een reeks verstrengde regels voor financiële aangelegenheden, met het oog op de strijd tegen de corruptie en voor de bevordering van financiële transparantie, zegt het katholieke internetportaal. De paus wil hiermee een einde maken aan de zogenaamde enveloppecultuur met belangrijke financiële schenkingen aan bisschoppen of kardinalen die werkzaam zijn bij de Romeinse curie of de administratie van Vaticaanstad. Die giften worden vaak gedaan om gunsten te bekomen en bevorderen volgens de paus de corruptie.

Niet veroordeeld

Bij de toewijzing van functies aan leidinggevenden binnen de administratie en jurisdictie bij de Heilige Stoel moeten die voortaan ook vooraf een document ondertekenen waarin zij verklaren dat zij niet veroordeeld zijn voor corruptie, fraude, terrorisme, witwassen van geld, belastingontduiking of misbruik van minderjarigen en bevestigen dat er al evenmin een onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij dergelijke praktijken loopt. Opmerkelijk nog volgens KerkNet is de passage dat medewerkers niet mogen betrokken zijn bij bedrijven die opereren met doeleinden en in sectoren die in strijd zijn met de sociale leer van de Kerk.

Legt iemand valse verklaringen af, dan kan het Vaticaan tot ontslag overgaan en een schadevergoeding eisen.