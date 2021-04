Iets te rooskleurig, heel ambitieus en door de omstandigheden zelfs historisch: Biden won met zijn speech zelfs enkele Republikeinse zieltjes

Anders dan anders, optimistisch, ambitieus en met een waarschuwing. Dat was de eerste speech van president Joe Biden voor het verzameld Congres samengevat. Hij maakte duidelijk dat hij geen tussenpaus wil zijn maar een president die de VS fundamenteel verandert. De boodschap van de president werd goed onthaald. Hij won zelfs wat zieltjes van Republikeinse kiezers. Maar niet bij de partij zelf die de toekomstvisie die hij presenteerde kan dwarsbomen. “Niets doen is geen optie,” waarschuwde Biden hen.