Meer dan duizend overtredingen op zee vastgesteld tijdens internationale actie

Tijdens een internationale controleactie op zee zijn in totaal 1.600 overtredingen op de milieuwetgeving vastgesteld. Dat heeft Europol donderdag in een persbericht meegedeeld.

In maart hebben 300 instanties uit 67 landen een maand lang hun krachten gebundeld in de strijd tegen de vervuiling van de oceanen. Het was de derde keer dat de wereldwijde operatie 30 Days at Sea plaatsvond. Het Europese deel van de acties werd geleid door Europol en Frontex, het Europese grensagentschap. Interpol coördineerde de internationale acties.

In totaal werden 34.000 inspecties uitgevoerd op zee, in binnenwateren, kustgebieden en havens. Zo werden 1.600 overtredingen vastgesteld, waaronder 1.000 in kustgebieden en op rivieren en 500 op zee. Er werden 130 overtredingen vastgesteld in havens. Voorbeelden van overtredingen zijn illegale lozingen van vervuilende stoffen of het illegaal verschepen van afval.

22 verdachten opgepakt

Door de samenwerking tussen autoriteiten, konden grootschalige criminele netwerken aan banden gelegd worden. Zo werden 22 verdachten opgepakt die vanuit Europa illegaal duizenden tonnen aan afval verscheept zouden hebben naar Azië, waar het afval waarschijnlijk gedumpt zou worden.

Criminelen maken ook gretig gebruik van de coronapandemie. Instanties stelden dertien gevallen vast waarbij medisch afval zoals wegwerpmaskers illegaal op zee vervoerd werd.

“De vervuiling van de oceanen is een ernstige bedreiging die niet alleen het milieu, maar ook onze gezondheid en op lange termijn onze wereldeconomie in gevaar brengt. Operaties als “30 Days at Sea” zijn van cruciaal belang om grenzeloze misdrijven aan te pakken en het milieu te beschermen”, zegt Catherine De Bolle, directeur van Europol.