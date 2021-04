Sancties van VS komen hard aan bij Huawei: smartphoneverkoop met 60 procent gedaald

De verkoop van smartphones is bij de Chinese producent Huawei zowat 60 procent gedaald door de Amerikaanse sancties. Het voorbije kwartaal was Huawei nog maar de nummer zeven in smartphoneland, meldt marktanalist Canalys donderdag.

De mondiale verkoop is in de periode januari-maart afgegleden naar 18,6 miljoen stuks. In het openingskwartaal van 2020 ging het nog om 49 miljoen smartphones, waarmee Huawei destijds de op één na grootste was.

Het bedrijf deelt in de klappen sinds voormalig Amerikaans president Donald Trump Huawei in de ban sloeg. Concreet verloor de techreus de toegang tot Amerikaanse technologie. Vooral voor de diensten en technologie van Google is dat problematisch. De Amerikaanse internetreus levert immers ook het Android-besturingssysteem voor smartphones. Om de vooral in het Westen, gedaalde verkoop deels te compenseren, zet Huawei in op het eigen budgetmerk Honor. Huawei dokterde ook een eigen besturingssysteem uit.

Samsung bleef volgens Canalys in het eerste kwartaal marktleider met 76,5 miljoen verkochte smartphones, goed voor een stijging met 28 procent en 22 procent marktaandeel. Apple is de nummer twee met 52,4 miljoen telefoons (+41 procent) en 15 procent marktaandeel. De grootste groei zit bij Huawei’s landgenoten Xiaomi en Oppo. Xiaomi is de nummer drie met 49 miljoen stuks (+62 procent). De hele markt samen was volgens Canalys goed voor 374,4 miljoen telefoons (+27 procent).