Eerste terrasjesdag valt straks mogelijk letterlijk in het water: zal het wel iets opbrengen om terrassen te openen?

Weerkundig gezien ligt 8 mei - de eerste terrassendag - nog te ver om nu al zeker te weten of het dan ook terrasjesweer zal zijn. “We kunnen voorlopig enkel een trend aangeven”, zegt weerman Frank Duboccage “de trend wijst op een kans op een storing. Vertaald: een kans op regen en koude.”

Valt de eerste terrasdag volgende week zaterdag letterlijk in het water? De kans zit erin. “De mogelijkheid bestaat dat we dan net onder een storing liggen”, zegt weerman Frank Duboccage. “In dat geval kan het die dag regenen. Heel moeilijk te voorspellen of heel het land dan in de regen zal zitten. Mogelijk zit het westen (de kust dus) iets meer onder de storing dan het oosten, waar het dan droger zal zijn. ”

De temperatuur op de eerste terrasjesdag hangt fel af van de kans op neerslag. “Als het nat is, raken we allicht niet boven de veertien graden”, zegt weerman Frank Duboccage “Bij droog weer kan het kwik naar twintig graden stijgen.”

Slechts 15 procent heeft eigen terras

Erik Buenckens van de Federatie van Belgische cafés zegt al veel cafébazen al weersvoorspellingen zoeken voor eind volgende week. “Ook al heeft maar een kleine minderheid van 15 procent van de cafés een eigen terras. Al de rest moet zijn terras zetten op de openbare ruimte, meestal is dat het trottoir. We horen wel dat lokale besturen nu toestaan dat cafés daar hun terras te zetten.”

“Maar vaak zijn de trottoirs niet breder dan anderhalve meter. Dus veel plaats voor tafels en stoelen is daar niet. En nu, met de corona-afstanden, mogen de cafés minder terrasstoeltjes uitzetten. Uitbaters zullen goed moeten afwegen of het sop de kolen waard is. Zeker wanneer er ook nog eens kans op regen is.”

Erik Beuckens hoort cafébazen twijfelen ook al omdat zo’n beperkt terras voor problemen kan zorgen. Wat moet je als cafébaas doen als er één van je vaste gasten aan een tafeltje van vier wil gaan zitten en er komt net een gezelschap van vier toe. Laat je die vier zitten dan is je vaste klant misschien boos en ben je hem voor goed kwijt. Mogelijk kan je dat oplossen door een reservatiesysteem maar ik hoor eigenlijk geen cafés die zo zullen werken.”