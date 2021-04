Kaap van 30 miljoen besmettingen met coronavirus in Europese Unie gerond: al meer mensen gevaccineerd dan besmet

In de Europese Unie hebben sinds het begin van de coronapandemie meer dan dertig miljoen mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt donderdag uit een nieuwe stand van zaken van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

De teller staat momenteel op 30,17 miljoen besmettingen. Dat zijn er zowat 845.000 meer dan de week voordien. Voor de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van niet-EU-landen zoals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, staat de teller op 30,29 miljoen. Uit de gegevens blijkt voorts dat Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland de zwaarst getroffen landen zijn in de Europese Unie.

Naast de dertig miljoen besmettingen overleden er ook 678.000 EU-burgers aan de gevolgen van Covid-19. Experten denken echter dat het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen nog hoger ligt.

Meer mensen gevaccineerd

Hoopgevend is wel dat de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag onderstreept dat nu meer mensen in Europa een coronavaccin hebben gekregen dan een besmetting hebben opgelopen. 462 dagen na de eerste opgetekende besmetting in Europa heeft 5,5 procent van de Europese bevolking een corona-infectie doorgemaakt. Zeven procent van alle Europeanen is ondertussen volledig ingeënt, aldus Hans Kluge, Europees directeur van de WHO.

Voor het eerst in twee maanden tijd werd er afgelopen week een felle afname van het aantal besmettingen geregistreerd, al waarschuwt Kluge dat het totale aantal besmettingen nog steeds erg hoog blijft. In de vijftig landen die door de WHO tot de Europese regio worden gerekend, werden sinds het begin van de coronacrisis in totaal 51,3 miljoen infecties opgetekend, waarvan 1,37 miljoen afgelopen week.

215 million vaccindoses werden ondertussen toegediend. Zestien procent van de bevolking heeft op die manier al minstens een dosis gekregen.