PODCAST. “Bouchez in ‘De container cup’? Dat was het grootste cadeau dat je hem kon doen”

“Ja, politieke standpunten en debatten en persconferenties zijn belangrijk”, zegt Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, over de deelname van De Wever en Bouchez aan ‘De container cup’. “Maar Steve Stevaert wist 15 jaar geleden al dat je af en toe een kookboek moet uitbrengen en in de Dag Allemaal moet staan.”

In deze nieuwe podcast hebben we het ook over de Waalse en Vlaamse verschillen in de vaccinatiestrategie – ”Het is wél een race” – en over de nieuwe ster van CD&V. “Als je het aan Hilde Crevits en Annelies Verlinden zou vragen, zijn ze natuurlijk beste vriendinnen die af en toe krulspelden in elkaars haar steken. Maar je hebt geen grotere vijand dan degenen die om dezelfde posities strijden.” U hoort er alles over in deze tweede aflevering van Het Punt van Van Impe.