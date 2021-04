Pfizer/BioNTech vraagt toelating voor vaccinatie kinderen tussen 12 en 15 jaar: kan schoolgaande jeugd in vakantie al gevaccineerd worden?

De Duitse vaccinproducent BioNTech gaat aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) goedkeuring vragen om hun Covid-vaccin in te zetten bij kinderen tussen 12 en 15 jaar. Uit hun studies blijkt dat het vaccin ook in die leeftijdsgroep een werkzaamheid van 100 procent heeft, meer dan bij volwassenen dus. Moeten we schoolkinderen dan al eerder vaccineren dan gepland?