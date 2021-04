Koperprijs voor het eerst in tien jaar boven 10.000 dollar per ton

De prijs van een ton koper is donderdag op de financiële markten kortstondig gestegen tot boven 10.000 dollar. Het was al van februari 2011 geleden dat de prijs van het rode metaal zo hoog stond. De vraag uit China en de lage koers van de dollar drijven de prijzen op.

De koperprijs geldt als een van de indicatoren voor de staat van de mondiale economie. De prijs voor een ton ging donderdag even na 15 uur boven 10.000 dollar op de London Metal Exchange (LME). Minuten later stond de notering opnieuw op 9.963 dollar.

Er is al vier dagen op rij een stijging van de koperprijs, sinds het jaarbegin dikte de prijs met meer dan een kwart aan. Bovendien is de absolute recordprijs niet meer veraf. Op 15 februari 2011 was een ton koper 10.190 dollar waard op de LME.