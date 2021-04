Opgravingswerken naar Estelle Mouzin (9), die vermoord werd door Fourniret, in Franse Ardennen beëindigd

De opgravingswerken die sinds maandag aan de gang waren in de Franse Ardennen, op zoek naar de lichamelijke resten van Estelle Mouzin, zijn donderdag afgerond. Dat meldt een bron dicht bij het dossier. Dat 9-jarige meisje was een van de slachtoffers van seriemoordenaar Michel Fourniret.

De werken, in een bosje in Issancourt-et-Rummel, waren begonnen op aangeven van de ex-vrouw en medeplichtige van Fourniret, Monique Olivier. Zij had op 1 april voor het eerst toegegeven dat ze deelnam aan de ontvoering van het meisje. Op een zaterdag in januari 2003 had ze haar man afgezet op een weg langs het bosje in Issancourt-et-Rummel, met de bedoeling het lichaam van Mouzin te laten verdwijnen.

De site waar de opgravingswerken gebeurden bevindt zich op 4 km van Ville-sur-Lumes, waar Fourniret volgens Olivier het meisje gegijzeld hield, verkrachtte en vermoordde.

In 2008 werd Fourniret veroordeeld tot levenslang voor de moorden op zeven meisjes, tussen 1987 en 2001. In maart vorig jaar gaf hij toe dat hij ook achter de verdwijning van Mouzin had gezeten.

Voor deze opgravingen werden er sinds juni al vijf andere graafoperaties uitgevoerd op andere locaties in de Franse Ardennen.