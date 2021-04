Wat speelt in het hoofd van zo’n dader en is zo iemand überhaupt nog te redden? Strafpleiter Jef Vermassen zoekt naar motief na zinloze moord in Tielt

“Om te weten hoe het voelt.” Qua motief kan dat tellen. Toch is dat wat de 19-jarige Jarod D. verklaarde nadat hij in Tielt willekeurig een man had neergestoken. Wat speelt in het hoofd van zo’n dader en is zo iemand überhaupt nog te redden? “Dit zie je wel af en toe bij jongere daders”, zegt strafpleiter Jef Vermassen.