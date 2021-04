Man bewusteloos en in levensgevaar teruggevonden op plein: politie zoekt getuigen van mogelijke agressie

Brussel / Koekelberg - Een 73-jarige man is woensdagnamiddag bewusteloos teruggevonden op het Eugène Simonisplein in de Brusselse gemeente Koekelberg, en ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie heeft een oproep gelanceerd om getuigen te vinden. “Het zou kunnen dat hij het slachtoffer werd van agressie”, klinkt het.

De 73-jarige Luc Van Belleghem werd op woensdag 28 april rond 16.40 uur bewusteloos teruggevonden op het Eugène Simonisplein in Koekelberg. “Hij droeg die dag een rode broek en een felgele jas”, aldus de politie. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog steeds in levensgevaar.

“In het kader van dit onderzoek zou het kunnen dat de man het slachtoffer werd van een agressie in de omgeving van het Eugène Simonisplein”, klinkt het bij de politie. Die vraagt mensen die de man gezien hebben in de omgeving van het plein of die getuige waren van een ruzie waar hij bij betrokken was om contact op te nemen.

Dat kan via het gratis nummer 0800-30.300 of via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu.

Bekijk het opsporingsbericht hier.