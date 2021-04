Brand waarbij twee mensen omkwamen en duizenden hectare verwoest werden, was aangestoken om moord te verbergen

Een brand in Californië, die vorig jaar twee mensen doodde en duizenden hectaren verwoestte, was opzettelijk aangestoken om een moord te verdoezelen. Dat heeft een onderzoek uitgewezen.

Onderzoekers vonden het verkoolde lichaam van Priscilla Castro, een 32-jarige vrouw die als vermist was opgegeven, in de buurt van een brandhaard. De vrouw had twee dagen voor de brand afgesproken met haar broer, Victor Serriteno. Ze werd daarna niet meer gezien.

“Na acht maanden onderzoek te voeren, geloven we dat Serriteno de brand opzettelijk heeft aangestoken om zijn misdaad te verbergen”, zei sherrif Tom Ferrara woensdag op een persconferentie.

Beschuldigd

Victor Serriteno, die in september werd opgepakt en beschuldigd van de moord op Priscilla Castro, wordt nu ook beschuldigd van brandstichting en de moord op twee mannen die stierven als gevolg van de aangestoken brand.

De brand vormde samen met andere branden in de omgeving, vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslagen, een enorme vuurzee. Het groeide uit tot een van de grootste branden in de geschiedenis van Californië.

De vuurzee woedde twee maanden lang ten noorden van San Francisco en heeft aan zes mensen het leven gekost. De vlammen dwongen tienduizenden anderen te evacueren. In totaal werden 147.000 hectare en ongeveer 1.500 gebouwen getroffen.