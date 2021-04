AB InBev brengt razend populaire alcoholische ‘hard seltzers’ ook naar België, VAD is bezorgd voor jongeren

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn ‘hard seltzers’ al langer bekend, en nu biedt bierbrouwer AB InBev de drankjes ook aan in vier andere Europese landen, waaronder België. Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) reageert bezorgd op de komst van de licht-alcoholische dranken op basis van spuitwater met een fruitsmaakje.

“We willen een bedrijf zijn dat alle mensen samenbrengt, niet enkel ‘biermensen’, zegt Elise Dickinson, marketingmanager voor hard seltzers bij AB InBev. “Hard seltzers maken daar integraal deel van uit. De vraag naar de drankjes begint ook in Europa te stijgen. AB InBev is goedgeplaatst om retailers te helpen instappen in deze bloeiende markt.” Het bedrijf gaat de drank nu op de markt brengen in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Mike’s Hard Seltzer, de drank die AB InBev vanaf nu ook op het Europees vasteland aanbiedt, bevat 100 calorieën per blikje en een alcoholpercentage van 5 procent, ongeveer hetzelfde als bij een standaard pilsje dus. De smaken limoen, framboos en zwarte kers zijn beschikbaar in België, Frankrijk en Nederland. In Duitsland komt er geen zwarte kerssmaak, maar wel passievrucht. Behalve Frankrijk, dat midden mei zijn drankjes kan verkopen, worden alle voornoemde landen nu al bediend van Mike’s Hard Seltzer.

Dat de hard seltzers van de Belgische bierreus nu ook de Europese markt opzoeken, vindt Katleen Peleman van het VAD een verontrustende evolutie. “Het is een drankje waarmee InBev specifiek op zoek gaat naar een nieuwe doelgroep: de jongere onder 18 jaar die geen bier lust. De verschillende fruitsmaken maken het ook erg aanlokkelijk. Dit is het zoveelste teken dat de wetgeving de industrie veel te veel kansen geeft om jongeren vanaf zestien jaar warm te maken om alcohol te drinken.”