Congo stuurt 1,3 miljoen AstraZeneca-vaccins terug wegens overtollig

De Congolese minister van Volksgezondheid Eteni Longondo heeft beslist om 1,3 miljoen doses AastraZeneca uit een pakket van 1,7 miljoen stuks terug te sturen wegens overtollig.

Ons klinkt het misschien ongelooflijk in de oren omdat Europa heel wat moeite moet doen om voldoende vaccins te bemachtigen. Maar volgens de krant Le Soir is er in Congo een overaanbod aan het vaccin, enerzijds omdat de inenting er maar heel traag op gang komt (minder dan 2.000 gevaccineerde personen op een bevolking van 90 miljoen inwoners), anderzijds omdat de berichten over wel en wee van AstraZeneca in onze contreien ginder voor heel wat achterdocht gezorgd hebben.

Congo had de vaccins op 2 maart ontvangen dankzij het Covax-programma, waarmee de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Covid-vaccins ook aan armere landen wil bezorgd krijgen. Aangezien de overtollige Congolese vaccins tot 24 juni mogen toegediend worden, zullen ze over andere Afrikaanse landen verdeeld worden.

Afrika toont een atypische curve wat Covid-besmettingen betreft in vergelijking met beide Amerika’s, Europa en Azië. Zowel naar aantal besmettingen als wat overlijdens betreft, scoren de Afrikaanse landen, op de Maghreblanden en Zuid-Afrika na, bijzonder laag. Verdacht laag, wordt vaak beweerd. Maar daar is de Wereldgezondheidsorganisatie het niet volledig mee eens. “In Centraal-Afrika heeft de ebola-epidemie de laatste jaren voor een versterkte alertheid en actiebereidheid bij de bevolking gezorgd. De vaccinatieploegen die voor andere ziektepatronen de landen doorkruisen, geven de bevolking de nodige voorzorgsmaatregelen mee, die trouwens sterk gelijken op die voor ebola. De bevolking is in Afrika ook gemiddeld veel jonger dan in het Westen, en het warme en vochtige klimaat is minder gunstig voor de verspreiding van het Covid-virus. Sommige landen, zoals Lesotho, hebben er ook een lockdown ingevoerd nog vooraleer er de eerste besmetting werd vastgesteld”, aldus WHO.

