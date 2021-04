Amazon verhoogt loon van half miljoen werknemers

Amazon gaat de salarissen van bijna een half miljoen werknemers verhogen. Dat heeft het Amerikaanse internetbedrijf woensdag laten weten. Het gaat om stijgingen met 50 dollarcent tot 3 dollar (0,4 tot 2,5 euro) per uur en hoofdzakelijk voor de ploegen die instaan voor ontvangst en verzending van pakketjes.

De verhoging, die in voege zal treden tussen mei en juni, komt er in de aanloop naar een federale hoorzitting over de mislukte oprichting van een vakbond bij de onlinewinkel. De Amerikaanse president Joe Biden wees Amazon onlangs ook nog met de vinger voor fiscale optimalisatiepraktijken.

Amazon heeft veel profijt gehaald uit economische gevolgen van de coronapandemie. De internetreus nam 500.000 personen in dienst in 2020. Het bedrijf heeft nu 1,3 miljoen werknemers wereldwijd.

Amazon heeft de loonsverhoging aangekondigd op de dag voor de publicatie van zijn kwartaalresultaten.