CD&V schuift Joke Schauvliege naar voren als kandidaat-rechter bij Grondwettelijk Hof

Oud-minister Joke Schauvliege is kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Dat meldt De standaard en wordt bevestigd binnen CD&V. De tweede persoon die CD&V naar voor schuift is Sabine de Bethune.

Bij het Grondwettelijk Hof gaat in juni rechter Trees Merckx-Van Goey met pensioen, oud-parlementslid voor CD&V. Haar zitje blijft in handen van de Vlaamse christendemocraten. Geïnteresseerden hadden tot gisteren om hun kandidatuur in te sturen naar de Senaat. Er kwamen slechts twee kandidaturen binnen, waaronder die van oud-minister Joke Schauvliege (51).

Schauvliege moest als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in februari 2019 opstappen, nadat ze had beweerd dat de toenmalige klimaatmarsen het gevolg waren van een complot en dat de Staatsveiligheid haar dat had verteld. Dat bleek niet waar te zijn. Ondanks een goed persoonlijk resultaat bij de verkiezingen van mei 2019 werd ze niet opnieuw minister. Momenteel zetelt ze in het Vlaams Parlement.

De tweede kandidaat is oud-Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune (CD&V). Volgens de procedure dient afwisselend Kamer en Senaat twee namen voor te dragen aan de regering ter benoeming. Het Hof bestaat uit zes ervaren juristen en zes ex-politici, die partijen volgens een onderlinge afspraak mogen voordragen naargelang hun electorale sterkte.