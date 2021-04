Basaksehir doet gouden zaak in Turkse degradatiestrijd, met dank aan Nacer Chadli

Op de 38ste speeldag van de Turkse Süper Lig heeft Basaksehir donderdag met 1-2 gewonnen op het veld van degradatieconcurrent Erzurum BB.

Emrah Bassan opende na amper vijf minuten spelen de score voor de thuisploeg, waardoor Basaksehir virtueel op een degradatieplaats belandde. Na rust kon Nacer Chadli (58’) de bezoekers op strafschop langszij brengen, waardoor ze in het klassement opnieuw haasje-over speelden met Erzurum en terug in veilige haven terechtkwamen. In de slotfase schonk Fredrik Gulbrandsen (85’) het fel geplaagde team zelfs nog een gouden driepunter. Basaksehir speelde bovendien meer dan 70 minuten met een man minder na een rode kaart voor Alexandru Epureanu (18’).

De regerende landskampioen, met Boli Bolingoli en Nacer Chadli 73 minuten tussen de lijnen, is op vier speeldagen van het einde in volle degradatiestrijd verwikkeld. Na 36 afgewerkte wedstrijden tellen ze 40 punten, goed voor een 15de plaats op 21 ploegen in het algemene klassement. Ze worden op de voet gevolgd door Ankaragücü, dat later op donderdag Kevin Mirallas en Gaziantep nog ontvangt, en Kayserispor met 38 punten. Kasimpasa en Erzurum, de nummers 18 en 19, hijgen met 37 punten ook in de nek van Chadli en co. Erzurum heeft wel een match meer gespeeld. De nummers 18 tot en met 21 degraderen naar de Turkse tweede klasse.