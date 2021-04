Leuven / Oud-Heverlee -

De vrouwen van OHL gaan zaterdag op bezoek bij Gent. Bij winst springen de Leuvense vrouwen over de Buffalo‘s naar de derde plaats. Flankaanvaller Jill Janssens (17) ziet de sleutel liggen in de maturiteit. “Wie het efficiëntst is, wint.”