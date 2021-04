Facebook verwijdert omstreden evenement La Boum 2, politie heft voorziene maatregelen niet op

Brussel - Het evenement La Boum 2 is niet langer te vinden op Facebook. De sociaalnetwerksite heeft het geblokkeerd, laat een woordvoerder weten. Al meer dan 25.000 mensen hadden aangegeven interesse te hebben om aanwezig te zijn.

De eerste editie van La Boum, een nepfestival in Ter Kamerenbos, leverde op 1 april weinig fraaie beelden op. Er kwamen duizenden jongeren op af die zich niet aan de coronaregels hielden. Toen de agenten hen daarop wezen en hen vroegen om het park te verlaten, leidde dat tot opstootjes en geweld. 26 agenten en 8 burgers raakten gewond.

Precies een maand later, op zaterdag 1 mei, zou volgens een evenement op Facebook de tweede editie plaatsvinden. Meer dan 25.000 mensen toonden daar interesse om aanwezig te zijn. De politie had Facebook enkele dagen geleden de vraag gesteld om het evenement offline te halen, maar dat was niet op die vraag ingegaan. De onrust groeide daarom, en de politie liet donderdag nog weten niet uit te sluiten dat er paarden, drones en het waterkanon ingezet zullen worden als dat nodig blijkt.

Donderdagavond was het evenement dan toch plots verdwenen van Facebook. Het is de socialenetwerksite zelf die het evenement geblokkeerd heeft op vraag van het parket, laat een woordvoerder weten. “De plaatselijke autoriteiten hebben ons op de hoogte gebracht dat de betreffende evenementpagina niet voldeed aan de huidige wettelijke eisen met betrekking tot Covid-19”, zegt de Facebook-woordvoerder. “Wij hebben de inhoud grondig onderzocht en vervolgens besloten de evenementpagina te blokkeren.”

De organisatoren - die niet dezelfden zijn als die van de eerste La Boum - vielen uit de lucht, zegt woordvoerder Dave Monfort bij Sudpresse. “We naderden de 30.000 aanwezigen en waren klaar om de champagne te ontkurken.”

Politie heft voorziene maatregelen niet op

De politie van Brussel reageert niet officieel op de verdwijning van Boum 2 op Facebook. Voorlopig is er (nog) geen sprake van het opheffen van de voorziene maatregelen ter handhaving van de openbare orde.

En die zijn: het Ter Kamerenbos zal op 1 mei niet afgesloten worden. “Wij gaan in eerste instantie voor een soepele aanpak”, liet burgemeester Philippe Close (PS) op de jongste gemeenteraad weten. “Wij willen niet meteen pv’s uitschrijven en repressief optreden. We willen een evenwicht behouden tussen de vrijheid van uiting en de openbare orde.”

In eerste instantie zullen tientallen stewards worden ingezet om eventuele deelnemers te sensibiliseren voor het naleven van de (nieuwe) Covid-regels, onder andere de bubbel van 10 in open lucht. “Wie wil, kan het bos dan nog verlaten. We zullen een uur geduld hebben. Maar wie nadien nog in het bos aanwezig is, wil duidelijk niet luisteren en dan zal de politie optreden.”

Tweede poging

Volgens onze informatie zullen, na de stewards, politiemensen in “gewoon” uniform een tweede poging ondernemen om Boum-deelnemers op betere Covid-gedachten te brengen. Pas daarna zou de politie tot een meer doortastende aanpak overgaan. Daarvoor zouden volgens niet officiële bronnen een kleine 400 manschappen worden ingezet, bijgestaan door de cavalerie, de hondenbrigade, sproeiwagens, helikopters en drones.

“Op sociale media zijn al relschoppers gesignaleerd. Het weze duidelijk: wie komt om amok te maken, krijgt met de politie te maken”, aldus Close.