Union-middenvelder Mathias Fixelles op weg naar KV Kortrijk

Bij KVK trok coach Luka Elsner aan de alarmbel na een wel heel grijs seizoen. “Het is dringend tijd dat de club nieuwe gezichten krijgt.” Achter de schermen bouwt de Veekaa aan een nieuw elftal, de eerste transfer lijkt Mathias Fixelles te worden.

De middenvelder is einde contract bij Union Sint-Gillis en vond geen nieuw akkoord met de promovendus. Dat was verrassend, gezien Fixelles toch zo’n 26 matchen verzamelde en daarin tweemaal scoorde en twee assists gaf. Enter KV Kortrijk. Fixelles lijkt zo toch van 1A te kunnen proeven, zij het dan in West-Vlaanderen.

KVK heeft nood aan versterking op het middenveld, nadat het dit seizoen zijn as Van der Bruggen-De Sart-Makarenko zag vertrekken. Kortrijk legde al Kevin Vandendriessche (aflopend contract bij KVO) en Ante Palaversa (huur Manchester City) vast voor volgend seizoen. Met ook nog Fixelles erbij, zou KVK de leemte vullen die het trio naliet. De 24-jarige ex-speler van Union staat dus erg dicht bij een akkoord voor een langdurig contract. Hij vindt er met oud-coach Luka Elsner en ex-teamgenoot Faïz Selemani twee vertrouwde gezichten terug. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor het contract geofficialiseerd wordt.