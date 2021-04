Joe Biden wilde nog wachten, maar tien jaar geleden werd Osama bin Laden gedood dankzij een gevaarlijke gok

“Geronimo. EKIA.” Het was de verlossende code waarop president Obama tien jaar geleden zat te wachten. “Geronimo. Enemy Killed In Action” betekende dat de VS Osama Bin Laden te pakken hadden. Een bijna tien jaar lange zoektocht kreeg een finale van 38 minuten. Toen de Black Hawks opstegen, was niets zeker. Niet eens of Osama bin Laden ondergedoken zat waar men vermoedde dat hij was. Operatie Neptune Spear was een berekende maar vooral erg gevaarlijke gok.